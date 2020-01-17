福建金門高分院院長洪曉能院長、金門地院院長莊深淵院長與副縣長黃怡凱、烈嶼鄉長洪若珊、鄉民代表會主席方駿洋等人共同主持啟動儀式。（李金生攝）

洪曉能院長強調，在網路替代水路及馬路下，讓小金門民眾更加省錢、省時，也可免於往返舟車勞頓，達成便民「零距離」的服務目標。（李金生攝）

福建金門高分院、金門地院「訴訟程序視訊諮詢服務」今（17）日啟用，在網路替代水路及馬路下，讓小金門民眾更加省錢、省時，也可免於往返舟車勞頓，達成便民「零距離」的服務目標。

福建金門高分院院長洪曉能院長、金門地院院長莊深淵院長與副縣長黃怡凱、烈嶼鄉長洪若珊、鄉民代表會主席方駿洋等人共同主持啟動儀式。

洪曉能、莊深淵院長指出，該院雖地處離島，幅員也較狹小，院本部所在各鄉鎮間交通往返便利，但訴訟管轄的烈嶼鄉（小金門）與法院所在地的大金門隔著一條金烈水道，往來交通仰賴縣府營運的交通船，也易受天候影響，堪稱「離島中的離島」，導致當地居民在訴訟諮詢方面，服務條件相對較差。

該院為提升便民效能，並結合地方政府資源，特別增置訴訟程序視訊諮詢設備，提供優質的輔導服務，讓鄉親不必在大、小金門之間兩頭跑。

他們也強調，未來將視推行成效進行檢討改善，逐步推動普及至全縣各鄉鎮，讓民眾均能就近利用科技設備之便利性，以網路替代水路及馬路，促進便民、禮民「零距離」服務為終極目標。

(中時 )