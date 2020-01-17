下周末就是除夕，高市交通局為讓民眾到高雄車站周邊商圈採買年貨更方便，限定推出「紅27區-免費商圈公車」、精選「10大年貨公車」路線，副市長葉匡時和交通局長鄭永祥17日在三鳳中街發送限量一元復始小紅包、春聯與好運刮刮卡，歡迎民眾多搭公車辦年貨。

高雄車站是高雄的中心地標，鄰近的「三鳳中街南北貨」、「安寧成衣街」、「大連皮鞋街」、「建國長明電腦街」是在地熱門商圈，每到過年必湧入大量人車潮；副市長葉匡時表示，今年為活絡在地商圈、便利民眾辦年貨、添購新衣與3C產品，「紅27區-免費商圈公車」與精選「10大年貨公車」，完整串連高雄車站周邊熱門商圈。

交通局長鄭永祥說，「紅27區-免費商圈公車」每天上午10點開始，每半小時從高雄車站出發，環狀繞駛建國路與九如路週邊熱門商圈一圈；此外，10大年貨公車班次密集，採買年貨民眾可搭乘88建國幹線、205中華幹線、紅27公車在三鳳中街站下車；搭乘92自由幹線、28、53B、301、紅30公車可在高雄中學站下車，搭乘0南及0北公車可在三民市場站下車，輕鬆抵達三鳳中街。

交通局指出，過年期間搭乘年貨公車與商圈公車，還能在公車內免費索取限量「日日有見財、招財進寶」公車小春聯；車內以農曆新年為主題，佈置各種春節氣氛的裝飾，讓民眾也能在年貨公車上感受到濃濃的年節氣氛。

(中時 )