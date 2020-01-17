高市觀光局在愛河打造粉色天鵝船，期待吸引帶動愛河沿線觀光。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局在愛河打造粉色天鵝船，期待吸引帶動愛河沿線觀光。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府力促愛情產業鏈，以愛河為核心不斷壯大。愛河過去以下游的蛋黃區最引人熟悉，高市觀光局近日則在中段的中都地區打造「願景767文創基地」，引進粉紅色天鵝船等多元水域設施、市集、輕食屋，帶動愛河沿線觀光外，更讓高雄一躍成為浪漫之都。

觀光局長邱俊龍表示，貢多拉船、太陽能船為愛河下游夜間觀光亮點，愛河中游願景橋至中都溼地河段，以生態工法構築邊坡，豐富的生態棲息環境，乘著亮眼粉色天鵝船，可欣賞水鳥及感受愛河盎然生機，可望掀起一波親子及網美打卡風潮。

維管科長張博宇指出，粉色天鵝船為愛河開河以來首創，4人座電動天鵝船單次收費500元，可使用30分鐘，價格部分有意再與承包廠商討論，是否針對高雄市民提出相關折扣優惠。

「願景767文創基地」除了在愛河水域引入天鵝船、獨木舟及立式划槳等多元水域遊憩活動外，高雄客運、「乖乖」品牌首次異業結合，販售乖乖聯名餅乾包，還有「有鳥咖啡輕食屋」，及不定期舉辦「打狗川浪遊」文創市集。

另外，觀光局也在願景橋周邊也打造「願景許願樹」、「願景光森」、「時光廊道」3座主題燈區，讓民眾可穿梭在光與記憶的時空氛圍中。高雄燈會藝術節29日將於愛河畔登場，民眾可搭乘雙層巴士至願景橋站感受天鵝船魅力。

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(中時 )