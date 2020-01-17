總統蔡英文今日接見英國在台辦事處代表唐凱琳(Catherine Nettleton)，她重申，台灣身為國際負責任的一員，會持續致力維護台海的和平穩定，並期盼面對脫歐新局，台英關係能在良好的基礎上持續提升。

總統大選後，蔡英文陸續與美方、日方代表見面，闡述本次選舉結果與意義。

蔡英文指出，總統選舉當天，英國拉布(Dominic Raab)外相在英國政府網站發表祝賀聲明，英國在台辦事處也以官方臉書及推特轉貼這份聲明，她也非常感謝唐凱琳今天親自蒞臨轉達祝賀之意。選後蔡英文陸續接到英國國會友台小組榮譽主席史蒂爾勳爵(Lord Steel of Aikwood），以及共同主席羅根勳爵(Lord Rogan)、上議院前議長德蘇莎女爵(Baroness D’Souza)，還有來自其他英國政、學界友人的祝賀。

蔡英文指出，英國在上個月也剛舉行大選，她也要恭賀強生(Boris Johnson)首相連任以及脫歐進展平順。

她強調，過去3年多來，台英關係越來越密切，英國也非常關注台灣的發展。幾天前，她剛接受了「英國廣播公司」（BBC）的專訪。對於各界關心的兩岸關係，她要重申，台灣身為國際負責任的一員，我們會持續致力維護台海的和平穩定，積極跟區域各國深化合作，共同促進區域的繁榮發展。

英國是台灣信賴的理念相近夥伴，向來積極支持台灣的國際參與。過去3年多來，台英的互訪非常頻繁，並且已經建立次長級經貿對話等制度化的交流機制，在相關領域的合作，也不斷擴大深化。

蔡英文期盼台英雙方也能持續建立其他領域的對話。相信台英關係面對脫歐新局，能在良好的基礎上持續提升。

(工商 )