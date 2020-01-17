櫃買今董事會 通過東典光電上櫃案 17:072020/01/17 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心於今（17）日下午召開第9屆第19次董事、監察人聯席會議，會中討論通過東典光電科技公司（6588）股票上櫃申請案。 櫃買中心16日召開上櫃審議會，剛審議通過三竹資訊（8284）上櫃案，目前仍有3家公司上櫃案待審議，包含：康聯生醫（6665）、昇佳電子（6732）、亞洲藏壽司（2754）等。 (工商 ) #櫃買 #東典 也許您會感興趣 推薦閱讀 加速雙語化 櫃買修正重大訊息處理程序 04:102020/01/13 證券．權證 櫃買1／16上櫃審議會將討論三竹資訊上櫃案 17:312020/01/13 財經 櫃買中心展望今年資本市場樂觀 13:062020/01/14 財經 《店頭市場》櫃買中心今年力拚新上櫃公司家數成長 14:322020/01/14 財經 《金融》櫃買指數績優，元大證推連結商品 16:142020/01/14 財經 櫃買今年上櫃債券ETF將持續成長 Q4將推出外幣計價上櫃ETF 17:262020/01/14 財經 櫃買中心建立具損失吸收能力(TLAC)國際債券之監理制度 17:282020/01/14 財經 櫃買公布108年下半年度獲評為優良中央公債造市商名單 17:262020/01/14 財經 櫃買強強滾 陳永誠願景 把餅做大 04:102020/01/15 財經要聞 清淨海生技違反重訊申報規定遭處一萬元違約金 17:122020/01/15 財經 財經熱門新聞 噩夢來了？美金融巨鱷：香港銀行業危機將爆發 - 財經 台積電7奈米產能塞爆！ 傳英特爾參戰力抗敵手 - 財經 美陸簽署協議後...專家驚曝大砲川普下個開火目標 - 財經 警訊！華為棄台積電 驚爆陸廠搶單內幕 - 財經 停職賣股 南山董座杜英宗轉讓三千萬股 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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