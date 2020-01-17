櫃買中心於今（17）日下午召開第9屆第19次董事、監察人聯席會議，會中討論通過東典光電科技公司（6588）股票上櫃申請案。

櫃買中心16日召開上櫃審議會，剛審議通過三竹資訊（8284）上櫃案，目前仍有3家公司上櫃案待審議，包含：康聯生醫（6665）、昇佳電子（6732）、亞洲藏壽司（2754）等。

(工商 )