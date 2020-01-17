國訓中心太陽能風雨跑道啟用。(黃邱倫)

台灣第一座太陽能直線風雨跑道17日在高雄國家訓練中心正式啟用了，田徑選手楊俊瀚、陳傑、鄭兆村、體操選手李智凱、舉重女神郭婞淳、拳擊女將陳念琴、林郁婷和黃筱雯等人都直呼太好了，以後想要做體能訓練的時候就不用怕南部炎熱的氣候了。

整座風雨跑道寬20公尺、長195公尺，材質依國際田徑總會規範設計和建置，在跑道末端增設沙坑區，並提供沙灘跑道和軟跑道，同時搭配鉛球場遷移，總工程花費了將近5000萬元。最特殊的是跑道屋頂和側邊遮陽板皆是太陽能板，全部由廠商贊助，2964片太陽能板，預估每天可發電3200度，廠商願意回饋國訓中心每年3%的電費，估計每年可得到42萬元。

教育部次長、國訓中心董事長林騰蛟表示，建蓋風雨跑道的主要目的就是讓選手免於日曬雨淋，不受天候影響能夠持續不斷的訓練，同時也響應綠能環保，期待所有在國訓中心的選手們能在最佳的環境下接受訓練，並且在東京奧運再創佳績。

400公尺跨欄全國紀錄保持人陳傑開心說，雖然還沒正式在跑道上練習，但光是踩在上面就感覺很舒服，接下來將會多利用這個跑道，提升自我實力，期許能夠再次挑戰奧運殿堂。

(中時 )