主持人藍心湄在TVBS《女人我最大》爆料自己其實很怕有偏財運，因為只要每次有偏財進來，就一定會出事，她舉例以前去拉斯維加斯主持演唱會，同場還有那英跟王菲，在工作空檔，大夥人趁空去casino試手氣，本來只是跟著湊熱鬧的她，王菲給了她一些籌碼，叫她也去玩，不要光盯著看。她選擇簡單的拉霸，沒想到拉到最後一把時，警鈴大響，不明就裡的她慌張的向一同出遊的藍爸爸大喊：「慘了！」以為有火災，結果旁邊的兔女郎一直拍手，所有人都圍過來看，她才發現自己中了跑車！

意想不到的偏財好運，在拉斯維加斯結束後，藍心湄跟媽媽去東京時就發生轉折，才第一天到日本，她急著上車，手上還提著藍媽媽剛買的醃蘿蔔，就不小心滑倒，造成脊椎第二節摔斷，回台灣時，是躺著搭飛機回來，過海關時還被一堆認出她的粉絲說：「心湄姐，妳是去滑雪受傷喔？」殊不知是因為拿醃蘿蔔滑倒，後來復健了快2年。

(中時 )