吳青峰去年推出新專輯《太空人》，繼〈太空〉、〈太空人〉等曲MV陸續推出，「太空系列」第三部曲〈太空船〉MV18日正式上線，為了完美呈現曲風童趣氛圍，吳青峰與製作團隊籌備將近半年，特地邀請日本鬼才導演「川村真司」及高人氣動物繪本作家「阿部弘士」跨刀合作，MV透過導演的特殊創意視覺手法，呈現歌曲中闡述的人生遊戲冒險概念。

MV特地選於三芝一處神秘廢墟作為拍攝場景，吳青峰逗趣形容「這廢墟就是一個建造太空船的秘密基地」。MV透過巧妙虛實融合，虛擬世界的動物、一草一木變成吳青峰好友，如椅子變身花鹿坐騎、圍巾變成彩虹飛鳥、窗邊的球原來是隻貓咪等，有趣的是，當中所繪的貓咪，就是吳青峰現實中的愛貓「泡泡」。

吳青峰〈太空船〉MV18日正式上線。（環球音樂提供）

吳青峰〈太空船〉MV邀請日本鬼才導演「川村真司」及高人氣動物繪本作家「阿部弘士」跨刀合作。（環球音樂提供）

導演希望大家面對人生關卡，能用遊戲的心態去渡過難關，MV中安排破關的感覺，也呼應著〈太空船〉開頭讓人墜入童年記憶的電動遊戲機〈美國巡邏兵進行曲〉旋律。拍攝過程導演更要求吳青峰「無替身摔趴」在泥土地上，吳青峰知道後苦喊「今天我最困難的關卡就是要來真摔啦」。

川村真司導演曾導過許多知名MV及廣告，最令人津津樂道的就是安室奈美惠〈Golden Touch〉MV！川村真司也被獲選為美國Creativity雜誌「世界50大創意人士」、Fast Company雜誌「業界百大創意人士」。青峰於現場見到導演本人時，開心大讚導演簡直是日本創意點子王，榮幸地表示，自己是華語樂壇第一位與川村真司導演合作的歌手，相當開心能與他合作。

吳青峰〈太空船〉MV透過導演的特殊創意視覺手法，呈現歌曲中闡述的人生遊戲冒險概念。（環球音樂提供）

吳青峰〈太空船〉MV展現十足童趣感。（環球音樂提供）

MV繪畫部分找來日本知名動物畫家阿部弘士，吳青峰說很久以前就喜歡阿部弘士的作品，阿部弘士也豪邁地一口答應，但原以為只要畫幾隻動物，最後竟然畫出了一整座動物園，讓他開心地說「感謝阿部弘士先生為我們展現了MV裡面的『大千世界』」。

青峰分享透露＜太空船＞是他18年前就寫好的壓箱作品，這次有機會問世並成為「太空系列」的第三部曲，自己相當驚喜和開心，加碼分享好消息！這回受邀擔任「第15屆KKBOX風雲榜」頒獎典禮的風雲大使，18日晚上將站上台北小巨蛋，為大家演唱「太空系列」及精彩組曲，為2月台北小巨蛋的個唱《太空備忘記2020》暖身，也透露演唱會日期將近，心情有些緊張外，很期待能見到大家！

(中時 )