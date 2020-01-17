春節將至，為109年加強重要節日安全維護保平安工作，士林分局於1月16日結合轄內民防、義警大隊、守望相助隊等警民力，在士林國際觀光夜市內香火鼎盛的「慈諴宮」前廟程廣場（士林區大南路84號），盛大舉辦本項「保平安」起跑宣導活動。

農曆春節是國人最為重視的傳統節日，家家戶戶團圓走新春、賀新年，參拜求平安頻仍，本轄擁有多處觀光旅遊景點，其中士林國際觀光夜市及慈諴宮等常見人潮匯集；士林分局將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作主軸任務宣導，展現維護治安不打烊決心，希望讓民眾平安過年。

士林分局結合轄內民防、義警大隊、守望相助隊等警民力，在士林國際觀光夜市內香火鼎盛的「慈諴宮」前廟程廣場，盛大舉辦本項「保平安」起跑宣導活動。(士林分局提供)

活動當天自18時起至21時止，先以卡啦OK與民同歡表演暖場，現場設置防竊、防搶、反毒、防詐騙、婦幼安全暨交通安全等犯罪宣導攤位，藉以凝聚春節期間保平安共識，活動節目內容豐富、安排生動活潑，現場有書法大師潘慶忠現場騰空揮毫、李齡老師古箏演奏及國際級王泓瑜小姐「活鈴活線」扯鈴表演。另準備春聯、手繪紅包贈送，精美紀念品讓現場民眾參與有獎徵答活動、獎品豐富，送完為止，並有小小警用機車展示及警察寶寶供民眾拍照留念等，展示警、民力全力投入本轄109年加強重要節日安全維護協勤工作，讓民眾享有安全無虞的春節假期。

士林分局新春治安宣導(士林分局提供)

(中時電子報)