新北市三重區敬老餐會17日中午於三重區龍濱市民活動中心舉辦，新北副市長謝政達、三重區長劉來通等人都前往參加。（王威元提供／戴上容新北傳真）

年節將至，新北市議員王威元17日上午至三重區龍濱市民活動中心寒冬送暖，他邀集民間企業、忠孝獅子會等，共同準備2000盅養生烏骨雞湯，為三重、蘆洲區的獨居老人、清寒戶及老人加菜，長者們直呼「實在揪感心耶！」。

新北市三重區敬老餐會17日中午於三重區龍濱市民活動中心舉辦，新北副市長謝政達、三重區長劉來通等人都前往參加，為使獨居長者能在寒冷冬天能溫暖身心，王威元邀集地方企業，獻上2000盅「烏骨雞湯」，為寒冷的冬天增添溫馨暖流。

新北副市長謝政達到場致詞，新北市推動老人共餐、銀髮俱樂部及社區照顧關懷據點等一系列相關老人福利政策，讓銀髮長輩可以健康樂活，發揮照顧功能，落實在地老化及社區營造精神，使得長期照顧服務能就近社區化。

謝政達提及，獅子會宗旨「行善不落人後，做好事不能少我一人」理念，並列出獅子會許多慈善活動，例如：去年國際身心障礙者日「看見多元、幸福共好」、年底時為偏鄉弱勢兒童少年送上運動衣褲的「同心築夢、美夢成真」，生活中處處都有獅子會的影子，另也感謝民間企業做愛心，大家一起形成善的循環。

王威元表示，新北市有許多獨居長輩及弱勢長者，擔心許多未在冊的長輩也有需求，除由三重、蘆洲區公所登記的老人共餐據點外，也分享給民間社福團體，如人安新北平安站、華山三重天使站、恩友中心、新希望社區關懷協會及各社區發展協會、老人共餐據點等約40個單位，盼為社會增添暖流。

(中時 )