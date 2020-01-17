伸展運動2-適度伸展緊繃的肌肉，使肌肉回復原本的長度，降低受傷風險。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

下周就要過年了，民眾幾乎都忙著大掃除，但掃完卻是全身到處這裡痛、那裏酸，「掃」出一身病痛，怎麼好好過年？奇美醫學中心復健部物理治療師陳振裕表示，這些病痛傷害都是可以事先預防，打掃時注意姿勢並善用工具，可減少多數傷害發生。

45歲陳小姐上個月中旬到奇美醫學中心復健部就診，主訴最近出現頸肩僵硬不舒服狀況，甚至已無法高舉手臂，下背也很酸痛，經醫師及物理治療師問診，得知陳小姐近期忙於打掃家裡，包辦洗拖地板、清洗搬運等家事清潔，經照X光、角度測試、肌肉力量測試、超音波等相關檢查，得知疼痛發生肇因陳小姐短時間過度使用肌肉且未獲足夠休息與伸展所致，加上不正確施力，引起肩頸與下背部酸痛。

奇美醫學中心復健部物理治療師陳振裕說，正值歲末年終，家家戶戶都大掃除，但礙於現代人非以勞動為主的生活型態，加上平日打掃時間不多，導致許多民眾往往趕在過年前，以最短時間完成居家清潔，一不小心，加上不正確打掃姿勢，就容易「掃」出一身病痛。

他提醒，一般常見發生酸痛有幾個原因，一是姿勢不佳，長時間保持頭部抬高，頸椎處於後伸姿勢，易引發頸部扭傷、肩頸肌肉拉傷；手部高舉清潔高處，易造成上臂肌肉僵硬緊繃。其次是用力不當，搬運重物，洗拖地板、手提水桶等動作，需要利用彎腰動作來完成，若腰部受力過大易引起下背痛，腰部扭傷或拉傷、椎間盤突出。

此外，重複動作例如清洗鍋碗瓢盆，扭抹布或拖把等動作，高重複性大量使用手腕、手肘，易造成肌腱發炎或手部麻痺，像是常見媽媽手，網球肘，腕隧道症候群等。最後是缺乏休息，短時間大量大掃除造成休息不足，易使肌肉等軟組織處於過度疲勞或受傷。

醫師建議打掃可以屈膝蹲下、腰部挺直，雙腿同時用力提舉重物，另外，使用合適工具代替，避免增加肌肉拉傷風險，而且，適度伸展緊繃肌肉，使肌肉回復原本長度，可降低受傷風險。

(中時 )