海科館吉祥物「北火熊」陪小朋友一起「追鯊」。(圖/海科館提供)

「追鯊任務」開幕記者會小朋友表演。(圖/海科館提供)

年關將近，過年期間去哪玩最好？國立海洋科技博物館「追鯊任務‧海洋探險家互動體驗展」1月17日登場，互動體驗展包括「親子探索 X 互動解謎 X 鯊魚展示」等五大主題，深入瞭解鯊魚世界並以多媒體互動體驗及AR擴增實境應用等運用，首度將鄰近八斗子漁港的區域探索館2樓打造為海洋探險基地，提供親子及民眾透遊戲、探索等互動參觀體驗及探索海洋的樂趣。

海科館館長陳素芬表示：「希望藉由追鯊任務特展的互動體驗設施，讓親子可以一起在館內探險，讓民眾瞭解鯊魚在海洋生態系的重要及其生態階層，培養正確的資源保育觀念。」這次特展除了結合國家地理雜誌外，同時集結了「知識」、「共創」、「探索」三領域的專家及團隊合作，包括海科館、中研院及海大莊守正老師及迪卡爾王盟仁董事長私人收藏的典藏標本、海科館的活體展示等知識面，以及由雲科大設計學院共創設計的互動體驗和展示相關的文創設計，同時也有策展專業團隊所規劃設計的親子遊戲探索與共學的展項遊戲。

海科館說明，「追鯊任務.海洋探險家互動體驗展」，有五大展區主題，分別為：「黑潮隧道」、「海洋基地」、「探索解謎」、「鯊魚學院」、「與鯊同行」，參觀民眾可以在特展服務台領取RFID手環，分別進入各探索區，所配戴的RFID手環會記錄參觀者解謎、闖關後的成績，最後通關後可領取證書。展期自109年1月17日至109年5月17日止，特展期間提供加價購享有特展及主題館5折之優惠措施，民眾可多多利用。

(中時電子報)