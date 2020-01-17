下周一（20日）為農曆年豬年封關日，是否抱股過年，成為投資人要考慮的重點，經過一年的大漲後，該不該獲利了結出場？還是應該持續抱股過年？台新投顧《台股領航 雪亮觀點》指出，位歷史統計資料顯示，農曆年後漲率高，建議投資人可以適度抱股過年。

台新投顧指出，可不可以抱股過年這個問題，可從下列幾個面向來評估：

首先，美中雙方已在本周簽署第一階段協議，並同時展開第二階段談判，貿易戰風險大幅降低；其次美伊衝突顯然如原先預期，並未擴大，而台股法說會仍釋出利多，9日股王大立光，16日台積電，都釋出基本面強勁的訊息，再加上美國科技股財報持樂觀態度，因此，整體是偏多的環境。

另就歷史數據觀察，根據過去10年台股農曆年後各期間漲跌統計，過年後開紅盤、後1周、後10日及20日，上漲機率分別為70％、70％、90％、90％；顯示從歷史統計數據來看，同樣也支持投資人可以抱股過年。因此從上述各個面向來看，投資人可抱股過年。

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