旅遊新美學，飯店已成地方創生最佳舞台！華人最大文創設計連鎖旅店-承億文旅集團攜手台中地方創生品牌「太平藍」，以「日常的12種藍」為主題，自今（17）日在承億文旅「台中鳥日子」盛大展開為期半年的聯展，展出最新藍染家飾作品，以及期間限定藝術客房，這也是「太平藍」首度與飯店業異業結盟！

雙方合作，不僅在飯店大廳演繹藍染技藝作品，太平藍更於承億文旅「台中鳥日子」打造期間限定藝術客房，囊括最新設計系列居家、臥室、客廳多用途的藍染家飾作品，讓來自世界各地的旅者可以認識這項台灣傳統的客家藍染工藝文化，自17日起開放訂房。

近年地方創生議題火熱，台中太平社區用來自土地的大小菁為藍染素材，自創「太平藍」品牌，此次「日常的12種藍」策展主要概念，希望藉由手作作品及現場的體驗互動，換回人們對手感溫度及植物染的真實感受。展覽作品自承億文旅台中鳥日子大廳從天井垂掛而下，除介紹藍染技法與流程外，在飯店六樓及七樓走廊也有以藍染展件表達夢想追逐，台中水文脈動。

承億文旅董事長戴俊郎表示，承億文旅以「旅行的目的地」為目標，要讓飯店不僅是飯店，而是每個城市的必需品，每塊土地的文化縮影。承億文旅除了用在地觀點打造旅遊體驗，更肩負推廣台灣地方文化創意產業的任務，過往地方創生的美好成果或藝術創作可能侷限在傳統官方發表會場合或是單一社區。

戴俊郎強調，此次結合太平藍藍染工藝師辦理「日常的12種藍」主題展，就是讓旅人有機會在旅行的同時，認識及體會台灣手工藝文化，進而讓台灣最美麗的文化創意產品，也能夠帶到全世界去。

水源地文教基金會太平藍董事長葉晉玉表示，感謝承億文旅提供為期半年的聯展合作機會，能夠有機會將文創產業結合旅遊業，共同將台灣最美的客家藍染文化產業推廣出去，讓住宿及來訪的旅人能共同欣賞及支持藍染產品，是非常難得的異業結合的機會。

此次太平藍工藝師將發表最新的時尚新品，包括用於臥室及客廳的藍染抱枕、藍染窗簾、藍染休閒椅、藍染檯燈，都充滿了滿滿台灣特有的時尚客家產業及產品的風采及情調，不僅清新脫俗且讓閱讀者眼睛一亮，這也是來自太平頭汴坑的工藝師們精心製作設計出來的最新產品。

更特別的是，太平藍的藍染技術已能夠成熟且穩定的展現12種深淺各異的色階，並利用蠟染、型染、縫染、段染等不同技術，期許將台灣的藍染工藝，提升到居家生活裝飾實用的情境中，讓所有人為之驚艷及讚嘆。

葉晉玉同時感謝文化部工藝中心、農委會水保局、彰化生活美學館、中央客委會、勞發署中彰投分署及台中市政府長期的支持陪伴與鼓勵，共同將台灣這項最美的客家文化有機會在全世界發揚光大。

承億文旅品牌經理簡巧珊表示，承億文旅集團9年來，陸續在台灣各地拓展出嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島，以及去年獲得全台最美飯店冠軍的「桃城茶樣子」，全台合計6間文創設計旅店，每間飯店皆有各自的主題風格；預計未來3年內，還會拓展高雄及小琉球新館，要帶所有旅人環島台灣。

簡巧珊還表示，此次「日常的12種藍」主題特展，非住房客也可到承億文旅台中鳥日子1樓大廳看展，還有2間藝術客房由太平藍工藝師分別以「太平社區的星空」及「台中水文的脈動」為題設計，讓旅客不僅欣賞藍染工藝作品，更可以親自入住體驗。藝術客房雙人房平日2,199元起，藝術四人房平日3,099元起。

(工商 )