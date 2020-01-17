台灣的超商提供多樣性服務，24小時的營業時間能配合所有民眾的作息，成為日常生活中不可或缺的一角。許多人會在夏天時近超商吹冷氣；在冬天時去避寒，吃個關東煮。不過有網友在逛超商時見到奇葩的景象，竟有人用卡式爐直接在店內座位區上煮起火鍋，直呼「太誇張了」！

不少人習慣到超商店內座位區划手機、閒聊，甚至有人不花錢，就能體驗到咖啡廳等級的享受。但有人竟把超商提供的貼心服務，當成理所當然。在臉書《爆怨公社》上就有網友指出，在便利商店看到一驚人畫面，竟有人把超商當自己家，優閒地開起「火鍋趴」。

有網友在逛超商時見到奇葩的景象，竟有人用卡式爐直接在店內座位區上煮起火鍋，直呼「太誇張了」！（圖／摘自爆怨公社）

原PO描述當下只見3人直接在超商內架起卡式爐、鍋子，並擺好滿桌配菜，畫面相當震撼。而他去結帳時碰巧和店員眼神相對，只見店員苦笑點頭，表情透露出無奈。原PO表示，「之前都覺得很扯，沒想到我真的見證奇蹟了沒想到我真的見證奇蹟了！」

此篇PO文吸引1萬多人觀看，網友爭相撻伐這3位奧客行徑實在「太誇張」，直指這完全就是「厚臉皮的極致」！不少網友調侃「還真當自己家」。不過，還是有網友說最好不要妄下定論，可能是過年要到了，店員正在「年菜試吃」也說不定。也有人認為，「如果全部食材都是在711買的，我就可以接受，不釀成火災就行」。

(中時電子報)