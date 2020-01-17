年關將至，部分民眾現金需求及資金往來頻繁，極易成為歹徒覬覦作案的目標，汐止分局為保障民眾安全，於1月16日召開「重要節日安全維護」、「金融機構協調會」，邀請轄內各金融商家共同防制財產犯罪。

汐止員警於協調會中除分享犯罪預防概念外，更結合防範詐騙宣導，另針對民眾提領大量現金部分，亦提供護鈔服務，至於護鈔項目或金額，並沒有硬性規定，不管是到銀行提款，或是婚喪喜慶，都可申請護鈔，甚至只是想把錢交給親友，只要覺得有需要，只要打一通電話到派出所，員警就會提供協助，但最好事先預約，以免臨時調不出警力，浪費民眾寶貴時間。

汐止警分局表示，民眾於春節期間提領款項時，應多加注意自身安全，防範遭尾隨行搶(竊)，別讓辛苦血汗錢遭宵小竊取；民眾如有大筆現金存(提)款需求，可向汐止分局各派出所申請、撥打專線110申請或請金融機構協助代為聯繫，保護民眾領錢免擔心、開心過新年。

(中時 )