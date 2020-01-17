台中市歷經3位市長、花10年時間終於打通永春南路至中台路，串接至遊園路，17日市長盧秀燕出席通車祈福典禮表示，工程花費近6億元，成功連結望高寮、藍色公路等著名景點，改善在地交通，促進觀光及經濟發展。
盧秀燕表示，永春南路打通至中台路後，拉近南屯、大肚及烏日區交通距離，現在由永春南路直行，即可前往浪漫唯美的望高寮等地方著名景點，白天紓緩中台路尖峰時刻壅塞情形，晚間便利市民觀賞夜景，帶動區域繁榮。
該工程歷經3位市長、10年時間打通，相當不容易；盧秀燕感謝市議會支持經費，使工程順利推行，未來市府將不斷建設，持續打造富市台中、新好生活。
中台路交通流量趨飽和，尖峰時刻常有壅塞問題，考量永春南路北側精密機械園區周邊車流量高，增加永春南路與中台路交通負荷；市府將永春南路向西側延伸新闢至中台路，緩解交通流量。
該工程全長960公尺、全寬20公尺，總經費2億6633萬元，用地取得費用3億3080萬元，施作項目除道路及2座橋梁工程，另含4座永久滯洪池。
建設局長陳大田指出，道路新闢工程範圍內原有樹木全數保活移植追蹤，由專家指導作業、保護斷根；完工後，依據規畫復種成為新闢道路旁景觀樹，落實永續生態；另因應地形建置橋梁，降低環境開發衝擊，設置永久水土保持設施，在開發與環保間取得最大平衡。
(中時 )
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