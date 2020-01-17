彰化縣政府首創年貨大街大串聯，縣長王惠美巧扮財神爺，18日至月29日熱鬧登場，縣府攜手鹿港鎮公所、員林市公所及田中鎮公所，端出年貨和特產，不但有優惠價格，還有抽獎、拿抵用券等活動。（吳敏菁攝）

彰化縣政府首創年貨大街大串聯，縣長王惠美巧扮財神爺，18日至月29日熱鬧登場，縣府攜手鹿港鎮公所、員林市公所及田中鎮公所，端出年貨和特產。（吳敏菁攝）

彰化縣政府首創年貨大街大串聯，18日至月29日熱鬧登場，縣府攜手鹿港鎮公所、員林市公所及田中鎮公所分別在彰化市延平公園、鹿港鎮公會堂廣場周邊、員林市林仔街商圈及田中鎮田中火車站前舉辦年貨大街，不但有優惠價格，還有抽獎、拿抵用券等活動。

縣長王惠美17日在縣府中庭巧扮財神爺，預告18日在彰化市延平公園舉辦彰化市年貨大街開幕式，現場主廚年菜秀外，她也要發紅包，期盼帶給縣民整年好采頭，增添過年喜氣，祝福大家新年發大財。

王惠美說，彰化市從1月18日到22日在延平公園辦理年貨大街，現場有2000張折價券，發票消費滿500元即兌換抵用券50元，除有大埔商圈特色美食、南北貨等，還有免費的旋轉木馬。

員林市長游振雄表示，員林市從除夕到初五，每天下午4點到晚上10點，共80多家店家參與活動，前50名送禮券，大年初五晚上8點還有摸彩，有Gogoro電動車、大電視等。

田中鎮長洪麗娜表示，18、19日在田中火車站前的年貨大街，只要購買滿888元、有抽抽樂，通通有獎。還提供麻油雞吃免驚。

鹿港鎮公所主秘林威任指出，鹿港年貨大街結合道地美食、農特產品、文創市集及特色伴手禮，還設置童趣樂園。

年貨大街時間分別是，彰化市延平公園1月18日到22日15：00至21：00。員林市林仔街商圈1月24日到29日15：30至21：30。鹿港鎮公會堂廣場及周邊 1月18日到19日、1月25日到29日10：00至18：00。田中鎮田中火車站前1月18日到19日09：00至17：00。

(中時 )