復興區山櫻花綻放，有莊園推出日本浴衣租借服務，讓人感受櫻花雨日式風情。（翠墨莊園提供／邱立雅桃園傳真）

復興區山櫻花綻放，陸續還有吉野櫻以及昭和櫻逐一開花。（邱立雅攝）

復興區山櫻花開了。桃園山區梅花剛謝幕，山櫻花隨即接棒開花，復興山區有莊園栽種上千棵山櫻花，預計農曆年間將全數盛開，園區園區還提供日本浴衣租借服務，讓遊客享受花樹下櫻花雨的景致。此外，風景區管理處正籌備2月賞櫻系列活動，讓民眾享受春日櫻花之美。

春節連續假期即將到來，復興區山櫻花目前陸續綻放，其中位在三民地區的翠墨莊園擁有3公頃大園區，共栽種1100棵樹齡約20年的山櫻花，目前已開4成，預計農曆年間將盛開，園區計畫於5個假日天提供日本浴衣租借服務，讓民眾不用跑日本，也能體驗日式風情。

風管處表示，復興區根據地勢與樹種的不同，目前山櫻花正值開放期，後續吉野櫻、昭和櫻會逐漸綻放，山櫻花期結束後，從2月初開始則可以賞粉紅色的吉野櫻，昭和櫻則最末開花。風管處指出，因為今年山區氣候較冷，從梅花開始花起都提早綻放。

2月開始的櫻花季活動，風管處分為3個部分進行，從2月中開始將提供20人座中巴免費接駁賞櫻民眾從下巴陵到上巴陵，期限到3月中為止。還會在2月22、23兩日舉辦櫻花勇士騎單車、蓋戳章活動，民眾從經國紀念館一路騎到下巴陵，集滿戳章即可兌換小禮物。3月初則舉辦櫻花季攝影比賽，總獎金共16萬元。

(中時 )