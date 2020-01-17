新春來華山看展趣！思索「家」的無限可能！「我家門前有小河，後面有山坡…」這首耳熟能詳的童謠，描繪了人們對於住居想像的桃花源。建築不僅反映出不同時代的社會環境與文化變遷，更是藝術文化重要的一環。文化部所屬國立台灣歷史博物館開春特展選定「家」為主題，邀請大眾關注台灣建築藝術，展覽期間將辦理城市踏查及講座，現場還可索取限量設計紅包袋。

「家・流動與安住：台灣住屋建築風景之一隅特展」展場。（圖取自文化部官網）

位於台南的台史博主展館更新中，2020年首波特展移師台北華山文創園區，推出「家・流動與安住：台灣住屋建築風景之一隅特展」，從常民文化、親近大眾的角度切入，談每個人生活中每天都會接觸的「居住」、「住屋」（家屋）議題。

展覽依時序分為5大單元，看見多元豐富的「台灣家屋歷史切片」、日本時代法治介入家屋的「現代性X住居治理」、戰後「漂流X迫留」的無奈、「甜蜜家庭X理想住宅」的家屋商品化現象，最後則是重新回望土地的「當代住屋風景」。透過片片家屋風景，重新理解台灣歷史與社會，並邀請觀眾一同思考當前社會中關於「家」的種種議題，共同參與建構台灣建築史。

「家・流動與安住：台灣住屋建築風景之一隅特展」展場。（台北101提供）

文化部次長蕭宗煌表示，文化部近年來對於博物館的設置，希望改變過去以硬體興建為主的思維，改以軟體先行、以軟帶硬的方法，從組織、定位、典藏、展示方式等整體性發展全盤考量，豐厚內涵之後，再進行後續相關區位、空間等硬體規劃。

台史博策劃籌備建築博物館的第一檔前置展覽，以「家」為出發點，家是繁衍、庇護下一代重要的地方，為了造「家」，後續才有「建築」這些語彙產生，也得以連結家與聚落、街區、商業、交通等社會文化發展的多元面向。文化部期待藉由本次展覽，透過「家」這個作為文化傳承最重要的基礎單位，與各界共同思考建築博物館與人及環境的關係，並建構建築博物館設立的各種可能。

展覽期間將陸續推出以「家」為專題之講座與城市踏查等活動共計6場，結合學術理論之分享及實地深度導覽。除了在華山展出，未來台史博也將規劃建築相關展覽。

現場貴賓傾倒象徵「歲月流金」的金沙，代表不論族群、文化差異，家都是你我共同流動的方向與安住的一方天地（自左起為臺史博館長林崇熙、台灣文創發展股份有限公司董事長王榮文、文化部政務次長蕭宗煌、立委吳思瑤、台北大學李乾朗教授）。（圖取自文化部官網）

「家・流動與安住：台灣住屋建築風景之一隅特展」

展期：1月17日～3月1日

地點：台北華山1914文化創意產業園區中7B館

(中時電子報)