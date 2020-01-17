在大陸國家主席習近平即將展開對緬甸的國事訪問之際，曾擔任美國駐緬甸使團團長的克拉普(Priscilla Clapp)對媒體爆出驚人之語，指稱習近平訪問緬甸的目的是「要把這個國家納為中國的西部省份」。她還認為，大陸在緬甸的和平進程中的確發揮了很大的作用，但它是「兩頭都吃」。

擔任美國亞洲協會與和平研究所緬甸問題高級顧問的克拉普女士曾於1999年到2002年間擔任美國駐緬甸使團團長。她在接受《美國之音》專訪時說，習近平對緬甸的訪問經過了很長時間的籌畫，其目的是把緬甸變成事實上中國大陸的一個西部省份。

她說：「我認為他基本上是在鞏固自己的王國。緬甸對於中國來說就是它的一個西部省份。如果你看中緬經濟走廊的設計，你可以看到，中國的用意是要把緬甸所有基本的基礎設施與中國的基礎設施套在一起，在雲南以外的地方建立另一個西部省份。」

她表示，大陸正下定決心準備把整個東南亞都納入其勢力範圍，這不僅僅只是關於緬甸的問題。緬甸不僅是通向印度洋的門戶，也是通往東南亞其他地方的門戶。

報導指出，習近平在訪問緬甸時將尋求鞏固北京作為緬甸最大的投資國和戰略夥伴的地位，預期會敲定數十億美元的基礎設施交易。但克拉普認為，雙方可能會簽署一些諒解備忘錄，而不是最終的協議。例如，「中緬經濟走廊」也只是一個備忘錄而已。

報導說，緬甸團體對來自大陸的投資極為關注，習近平為此將在訪問期間罕見的與20個緬甸政治團體代表會晤，顯示中國大陸有意在緬甸的和平進程中發揮更大的作用。

有分析人士認為，習近平的訪問既會給緬甸帶來巨大的機會，但也存在使緬甸再次過度依賴中國大陸的巨大風險。大陸不僅是緬甸最大的貿易國，而且是緬甸最大的債主，擁有緬甸將近40%的外債。

執政後飽受爭議與批評的翁山蘇姬曾表示，緬甸可以同時與大陸及西方國家發展友好而又帶有各自特殊性的關係。兩國將永遠都是鄰國，而且是一種特別的鄰邦關係。她強調，如果必須在中國大陸與西方國家之間選邊，她會選擇人權這一邊。而在羅興亞人問題上為緬甸政府強硬政策辯護而受到西方國家批評的翁山蘇姬，上述選擇人權的政治表態顯得格外諷刺。

(中時電子報)