國際天后李玟（Co Co）的世界巡迴演唱會日前剛告一段落後，並在今（17日）迎接45歲生日，李玟也在網曬慶生照，只見Co Co換了新髮型，頂著金黃色短髮的李玟相當俏麗，搭上她凍齡美顏，李玟一點也看不出已45歲。

壽星李玟頂著凍齡顏值和新髮型俏麗過生日，身為美魔女的她，臉上都沒有歲月痕跡，完全看不出她已45歲，其實Co Co不只保養有術，她的身材也超火辣，日前還曬超深V自拍，李玟性感香肩和傲人上圍呼之欲出，畫面更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

李玟曬辣照，香肩和傲人上圍呼之欲出。（圖／取材自李玟微博）

(中時電子報)