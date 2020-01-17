新北市金山區公所於春節前夕1月17日舉辦「109年幸福新北銅樂會，金山美食暖你胃」活動，現場發送民生物資、年節紅包及區公所鼠年「金鼠迎春」限定紅包袋，陪伴弱勢家戶歡喜迎新年。今年公所特別邀請玉山菊元合奏團，以回饋社會的初心帶來公益演出，更邀請金山在地的攤販，為大家準備暖呼呼的麵線、燒賣、雞蛋糕及黑糖薑母茶，以捐贈單位的善舉及金山在地美食溫暖152戶弱勢家戶的心。

金山區區長陳國欽表示，區公所為照顧、關懷弱勢家戶，每年皆於農曆春節前夕，媒合各宗教團體、社福團體及善心人士的愛心物資和善款。相較於去年24個捐贈單位，今年大幅增加至40個捐贈單位，每一家戶合計領取現金7,500元、禮券700元及物資（白米、食用油、保暖褲、圍巾）等生活用品一批，因為有各界注入的暖流，才能讓受惠的弱勢家戶渡過寒冬平安過好年。

參與的弱勢家戶表示，非常感謝金山區公所及各界善心人士每年於農曆年前辦理寒冬送暖的溫馨活動，讓平時無暇享受生活的我們，可以在今天好好喘口氣，伴隨著優美的音樂，吃著暖呼呼的美食，心裡洋溢著滿滿的幸福，感謝大家讓這寒冷的冬天溫暖起來。

(中時 )