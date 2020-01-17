仕招社會福利慈善事業基金會準備500份500元的新春紅包，一一頒贈給街友，為他們寒冬送暖。（吳亮賢攝）

仕招社會福利慈善事業基金會志工合影。（吳亮賢攝）

農曆春節將近，仕招社會福利慈善事業基金會與新北市府及新北市志願服務協會合作，今（17）日舉辦「新北市街友圍爐迎新年」關懷活動，邀請數百名街友參與，在寒冬中享用熱騰騰的美食，仕招社會福利慈善事業基金會更發放每位街友500元的新春紅包，為他們困頓的生活中，注入一股暖流。

數百名街友今下午齊聚在新莊元亨寺台北講堂，除享用清海無上師世界會提供的素食料理外，台北醫院醫療團隊也現場幫街友看病換藥，衛生局則出動X光車免費健檢，另還有義剪、洗澡車、職業媒合等服務，助街友改頭換面，迎接新年。

仕招社會福利慈善事業基金會更準備500份500元的新春紅包，由新北市社會局長張錦麗、新莊區長朱思戎、衛福部社會救助及社工司科長李璧如及仕招社會福利慈善事業基金會課長周哲仁一一頒贈給街友，氣氛溫馨又熱鬧。

周哲仁指出，基金會創辦人蔡衍明董事長致力關懷弱勢，今年已是第19年頒贈新春紅包給街友，讓他們在寒冬中也能感受到新年氣氛，另外基金會也在全台48個據點免費提供中國時報、旺報給街友販賣，所得皆歸街友所有，藉此幫助他們自立。

張錦麗表示，感謝仕招社會福利慈善事業基金會每年都結合許多社福團體為街友舉辦圍爐，元亨寺也連續5年免費提供場地，給街友們溫暖的支持與鼓勵，另外街友中途之家林口觀照園也委託志協辦理，提供街友安置、職涯探索和職業媒合，幸福居、萬里重建中心和街友外展中心也提供街友服務，助街友能重新再起。

63歲的街友張庚平在餐會中分享，以前自己實在很「匪類」，整日遊手好閒，兄妹給他1000多萬元，不到1年的時間就賭博輸光，後來生病住院兄妹也不來看望，最後是社工協助安置在觀照園，在主任黃梅英等人的鼓勵下，才下定決心工作，現在不但存了20多萬元，也買輛機車、裝了假牙，展開第二人生。

(中時 )