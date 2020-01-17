為照顧更多弱勢市民能夠安心租屋，桃園市政府今年度配合中央編列1億4,400萬預算，符合中央補貼標準的1萬戶家庭，全部都可獲得政府每月最高房租補貼4,000元。

住宅發展處表示，去年度積極向中央爭取提高至1萬戶的名額，受理申請戶數更為歷年之冠，高達1萬2,678戶，符合資格的申請戶共有1萬436戶，依評點分數高低前1萬戶可獲得租金補貼，另符合資格但未獲補貼的436戶，已極力向中央爭取補貼。

住宅發展處處長莊敬權指出，符合資格且獲得補貼（計畫戶數1萬戶）市民已於1月16日以掛號郵件通知審核結果；第1期補貼款預計1月22日入帳，2月起就會開始按月於月底核撥租金補貼。

住宅發展處說明，正領取過去年度租金補貼及新申請108年度租金補貼之申請戶，倘租約到期或中途換租屋處，應於規定期限內補正新簽訂之完整租賃契約書，逾期將無法繼續獲得補助。

(工商 )