福斯（Volkswagen）集團是全球汽車業龍頭，但先前進軍電動車市場腳步卻較慢，但近日已傳出擬收購大陸電動汽車電池製造商國軒高科技有限公司20％的股份，為這家德國公司加‭速導向電動汽車市場，同時也進軍全球最大的汽車市場。

這筆交易將標誌著福斯汽車在大陸電池製造商中的第一個直接所有權，福斯正努力實現一項目標，即到2025年在大陸銷售150萬輛新能源汽車，包括插電式混合動力汽車。

兩位知情人士表示，這家大陸最大的外國汽車製造商，計劃在未來幾週內通過私募的方式收購在深圳上市的國軒股份。基於國軒的28億美元市值，目前該公司20％的股份價值約為5.6億美元。

一位知情人士說，交易的細節大部分已經敲定，兩家公司正在等待大陸關於私募的新監管規定，這將為大股東提供更靈活的定價機制和更短的鎖定期。

購入股份後，福斯汽車將成為國軒的第二大股東，擁有20％的股份，僅次於珠海國軒貿易有限公司，後者由國軒創辦人李鎮控制，該公司目前持有25％的股份。

國軒是僅次於寧德和比亞迪的眾多大陸電池製造商之一。它位於大陸東部城市合肥，福斯汽車公司還與江淮汽車（大陸眾多合資夥伴之一）一起製造電動汽車。

福斯目前並未回應相關訊息的詢問。國軒和大陸證監會也沒有回應。

(中時電子報)