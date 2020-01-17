據香港01新聞網17日報導，美國華裔、民主黨總統參選人楊安澤的夫人盧艾玲（Evelyn Yang）16日披露自己曾被產科醫生性侵犯的經歷。

台灣移民第二代的企業家楊安澤（Andrew Yang）正爭取民主黨的美國總統候選人提名資格。他的夫人盧艾玲受訪時揭露自己曾遭婦產科醫師性侵，楊安澤說，他為妻子驕傲，誰都不該遇到這種事，相關機構必須採取更多措施來保護婦女。

美國有線電視新聞網（CNN）17日播出盧艾玲的專訪報導。她說，這件事發生在2012年、她懷著第一個孩子時。

她表示，第一次向醫生哈登（Robert Hadden）求診是在2012年初。她起初沒有察覺任何不妥，但之後哈登開始問她一些與她胎兒不相關的、有關性生活的問題。她指他看來只想聽她說有關性的事情。她於是告訴自己：「OK，我的醫生是『鹹濕』的，我有一個『鹹濕』的醫生，但我要集中精神懷一個健康的寶寶。但想要換醫生的念頭充斥我的腦海。」

據香港01新聞網報導，盧艾玲說 她決定說出自己遭遇的原因，是當丈夫公開談論兒子患有自閉症一事後，收到來自選民的訊息。她意識到自己的丈夫正在競選總統，她有一把可以造成改變的聲音——不論是為了哈登的受害人，或是更廣泛地包括其他在面對這性侵的女子。

盧艾玲進一步指出，她接受檢查的時間愈來愈長、愈來愈頻密，「而我知道它們在大部分時間都是不需要的。」

香港01新聞網報導說，哈登向盧艾玲伸出「狼爪」，發生在她懷孕7個月時。她說：「我當時在診室，而我已穿好衣服以及準備離去。他看來是找個藉口拖延。他說了什麼『我想你可能需要進行剖腹產』，然後他將我拉到他的方向、脫去我的衣服而後進內診，他沒有戴手套。」

她說：「我知道那不對，我知道自己被侵犯。」但她愣住了，沒有做出反應，「我記得我當時試著把視線聚焦在牆上一點，試著不去看他侵犯我的時候那張臉，等待這件事結束」。她之後迅速地換了醫生，即使當時她已在孕期的後期。她當時沒有告訴丈夫，因為不想他為沒有陪伴她應診而自責。

她產下兒子Christopher之後與地方助理檢察官Laura Millendorf合作，蒐集類似涉及哈登的個案，當中牽涉有18名女性。當盧艾玲與其他女子於2016年在大陪審團跟前作供後，曼克頓地方檢察官辦公室與哈登達成認罪協議。

哈登僅就9項指控中的2項認罪。他的醫生執照被吊銷，以及登記成為低級性罪犯，但他沒有被判入獄。

哈登的律師在法律文件中否認盧艾玲的指控，他的代表律師也拒絕接受CNN訪問。

(中時 )