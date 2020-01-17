下周農曆新年就要來到，大家都很高興能夠返鄉見到親戚朋友，不過也有些人比較辛苦一點，過年期間還需要上班，但自己的權益還是不能忽視，過年期間的薪資算法比較特別，千萬不要讓自己的權益睡著。

勞動部表示，農曆除夕至初三這4天均為國定假日，雇主應依規定給假並給薪，如適逢勞工休息日及例假者，則應由勞雇雙方協商擇日補假；至於雇主徵得勞工於國定假日或休息日出勤工作者，應依《勞動基準法》規定給付出勤工資。

例如民間企業如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，今（109）年1月25日及26日（農曆初一、初二）適逢休息日與例假，應依《勞動基準法施行細則》第23條之1規定擇日補假。又勞雇雙方如約定於1月28日及29日（農曆初四、初五）補假，以形成6天春節連假，因為補假當天性質為國定假日，因此，勞工如於1月28日及29日出勤者，雇主應加倍發給工資。至於1月25日出勤者，雇主應給付休息日加班費。

不過若是比照本年度「政府行政機關辦公日曆」調整為7天春節連假，可依照「8週彈性工時」規定，於「有工會者，經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意」之程序後，將109年2月15日的休息日與1月23日的工作日調整互換。由於調整之後，1月23日已成為休息日，雇主屆時如再有需要勞工於該日出勤，則應給付休息日加班費。

※以月新36,000萬元的人來說明（時新150元／小時）

一、1月23日（星期四）及1月25日（星期六）：性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算，150元2小時+150元6小時＝1,900元

二、1月24日（星期五）及27日至29日（星期一至星期三）：性質為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，150元8小時＝1,200元

三、1月26日（星期日）：性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

勞動部還特別強調，109年春節期間之出勤及工資給付，事業單位應依法辦理，雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，以維護自身權益。

(中時電子報)