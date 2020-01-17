新北市金山青年活動中心是救國團所經營的野炊、露營場地，但近年逐漸沒落，擁有土地所有權的市府盼重新活化，但礙於建物為救國團所有，市府無法隨意改建；經新北市議員張錦豪居中協調，終讓雙方達成協議，簽下新約，救國團可承租土地至113年12月31日，屆時將不再續約，將建物所有權移交市府作觀光規劃。

金山青年活動中心占地4000坪，土地為新北市政府所有、地上建物則是救國團所蓋並經營，是許多5、6年級生露營、校外教學必訪之處，但近年因未有新設施，旅客越來越少，逐漸沒落。

張錦豪表示，政府致力發展北海岸觀光，但卻未能予以活化這塊大片土地，實為可惜，他上任後積極居中協調，多次與新北市財政局溝通，協調，終於找到雙贏的方式。

張錦豪指出，新北市財政局與救國團簽下的新約中表明，救國團可承租土地至113年12月31日，屆時不得再續約，救國團也會將現有10幾棟建築無條件供市府運用。

張錦豪說，屆時政府將能挹注資金進行大規模整頓、規畫，替市民增加遊憩場、帶動金山地區觀光，打造地方新特色景點。

新北市財政局表示，待租約到期後，希望能融合觀光、地方建設、居民需求重新活化土地，若屋況良好的建築也不一定會全數拆除，期盼建設發展的同時，也能保留舊時代的美好回憶。

(中時 )