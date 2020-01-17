國民黨前主席吳敦義辭職後，17日與妻子蔡令怡回到南投家鄉，拜訪紫南宮主委莊秋安，晤談1個多小時，但面對媒體詢問時，僅說「謝謝！」莊秋安則表示，希望吳敦義「放下」，卸下職務離開政壇後，常回鄉下到處去遊玩。

吳敦義與蔡令怡下午到莊秋安的住處，但未接受媒體訪問，僅在離去時拱手作揖說謝謝。

莊秋安說，他們主要是談以前的事，檢討自己，計畫未來怎麼走，但很少講到選舉的事，因為現在談選舉比較傷感情，多數是談當縣長、其他職務的事情；他也建議吳敦義，卸下職務後，常到鄉下遊玩，做自己的事。

至於「放下」是否為退出政壇的意思？莊秋安表示，大概是這樣了，因為吳敦義也有年紀了！

莊秋安說，吳敦義和他以前就常有往來，但當黨主席時比較忙，現在趁著退下來找朋友，感謝老朋友過去對他的幫忙、回憶以前的事，顯示敦義是有情有義的人。＃2020大選 ＃吳敦義 ＃紫南宮

(中時 )