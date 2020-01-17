群聯(8299)董事會通過總投資逾13億元台幣，興建五期廠房大樓，預期新增建坪超過1.1萬坪，顯示持續加碼投資台灣的決心，佈局扎根永續經營。

群聯董事長潘健成表示，這次持續加碼投資台灣，不僅代表著對於未來幾年快閃記憶體儲存產業的正面樂觀，以及對於台灣投資條件及人才環境的肯定，更代表著群聯扎根台灣，放眼全球的永續經營佈局。未來群聯也將持續代表台灣在全球的NAND控制晶片暨儲存產業發光發熱，讓世界看見台灣的技術。

群聯電子自2007年起，便逐步購入苗栗縣竹南土地，以供企業營運總部及研發中心使用，至今累計土地已超過1萬5千坪，興建及使用建坪更是將近2萬坪，雇用員工將近2000人，其中70%均為研發工程師，為世界NAND控制晶片暨儲存產業最大的獨立研發團隊，而每年的研發費用佔營業費用比率近80%，高度專注於技術開發深耕。

群聯累計至2019第3季，公司總資產已將近360億，創歷史次高，股東權益總額將近280億，創歷史新高，股東權益佔總資產比率超過77%，刷新歷史次高，再再顯示群聯獨創的雙渦輪成長模式 (NAND控制IC設計與NAND儲存方案)，在詭譎多變的快閃記憶體產業，不僅能靈活操作，更能為員工及股東創造豐厚且穩定的收益。

(時報資訊)