交通部觀光局以「2020脊梁山脈旅遊年」主題，規畫7條高山經典路線、25條中海拔副路線及8條衍生路線，合計共40條路線。今（17）日舉行宣傳推廣記者會，宣示「脊梁山脈旅遊年」正式揭幕，向全世界行銷推廣台灣「奇、險、峻、秀」山脈旅遊觀光品牌。

台灣脊梁山脈周邊獨特天然地景、原民文化、生態環境、歷史古道，並延伸各原住民部落旅遊發展成果，吸引國內外遊客體驗台灣山脈旅遊魅力的經典遊程。觀光局以台灣5大山脈為架構主軸，納入登山難易度考量，進而規畫出7條高山經典路線。

觀光局指出，7條經典路線為玉山阿里山線、奇萊南峰能高線、大霸尖山觀霧線、陽明山東北角太平山線、錐麓古道合歡群峰線、嘉明湖瓦拉米線及北大武線，為專業登山路線，遊客除可欣賞高山奇峰羅列、連綿起伏的景色外，更囊括原民文化及自然生態體驗。

此外，觀光局依據上述7條高山經典路線，進一步細分出25條中海拔線路線、以及結合地區性特色的8條衍生路線，提供國內民眾也能體驗林梢步道慢行、品嚐部落風味美食以及泡湯的樂趣。

其中，阿里山風管處2017年即著手辦理「脊梁山脈生態旅遊從阿里山出發」計畫案迄今，並輔導鄒族部落在地居民成為專業生態導覽人員。規畫的5條生態旅遊路線，委由旅行社包裝、行銷及帶團，所有遊程食宿遊購行均由在地部落業者接待，將產值落實在部落內。

觀光局指出，阿里山發展脊梁山脈生態旅遊已有成果，去年共有16團、192位遊客參與，產生約192萬元觀光產值。今年預估可產出100團、共1200位遊客參與，產生約1200萬元觀光產值，其中部落預計有840萬元觀光收入。

觀光局長周永暉表示，「2020脊梁山脈旅遊年」首發團將由嘉義阿里山出發，行程包括鄒族母社達邦部落庫巴、家屋等文化巡禮、特富野古道歷史古蹟漫遊、以及塔塔加步道遙望玉山連峰等山脈旅遊。

(時報資訊)