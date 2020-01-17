◎台灣民俗村被拆 彰縣府勒令停工

曾經是全台十大旅遊勝地、蒐集了許多古色古香建築為特色，吸引影視前往拍攝的花壇台灣民俗村，動手拆了，入口門面慶豐門倒塌，現場斷垣殘壁，掀起強烈震撼！謠傳業者要蓋納骨塔、轉型工業區？讓人傻眼是文資浩劫，建設處長劉玉平表示，該區編列為遊憩用地，並未到申請或興辦計畫，已勒令停工。

◎罷韓得花8000萬 韓巿府恐動第二預備金

總統大選落幕，但罷韓行動還在持續，根據高巿府相關局處概估，罷免巿長投票約需8000多萬元，如果還要補選巿長，得再花上1億3000餘萬，由於今年未編列這兩項選舉預算，韓巿府恐怕得動用第二預備金，來辦投票。

◎109年學測今登場 考場傳樂聲影響考生

109年大學學測17日登場，在國立高雄師範大學考場考第一科英文科目的過程中，有學生反映聽到不遠處傳來樂器演奏的聲音，影響到考生作答，考生向監考老師反映後，此事以由校方排除。

◎武漢肺炎台灣4通報案例 檢體結果明出爐

武漢市衛健委昨深夜公布當地再添1名死亡案例，泰國今也新增1例確診個案。疾管署日前將嚴重特殊傳染性肺炎列列為第5類傳染病，截至目前共有4名通報個案，其中3人流感快篩呈陽性、新型冠狀病毒篩檢呈陰性，1人檢體仍在運送，檢驗結果最快明天出爐。

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