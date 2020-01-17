為因應春節期間的大批參香人潮，林口警分局於16日至31日春節期間，在轄內竹林山觀音寺設置機動派出所，除了受理民眾報案、指揮交通，同時達到為民服務、守望的功能，加強春節期間治安維護及交通疏導，以利民眾平安歡度春節。

竹林山觀音寺為新北市林口區的著名景點，假日香客人潮眾多，尤其春節期間更是香火鼎盛，因此林口分局特別在此設立機動派出所服務民眾，同時加強周邊安全維護及犯罪預防宣導工作。

「機動派出所」共配備手提電腦、列印機等相關設備及器材，直接服務現場民眾，並可受理各類案件與其他服務，節省民眾往返派出所時間，藉由提高見警率的方式，拉近民眾與警方之間的距離。

林口分局長陳保安表示，農曆春節期間於竹林山寺香客大樓前設置機動派出所，除主動接觸民眾，強化機動性，更是加強轄區治安、交通、犯罪預防及協助民眾（含外僑）舉家外出住居所安全維護等工作，並主動關心弱勢族群，提供必要的協助，讓大家都能安心過個好年。

(中時 )