自Google開始一手掌握設計與研發，推出Pixel系列手機後，Pixel系列手機就一直成為業界關注的焦點。在2019年推出較為平價的Pixel 3a系列，且取得不錯市場成績後，業界傳聞Google也將在今年延續策略，推出Pixel 4之後的中階款式，持續擴大市占。根據外媒挖掘開發代碼的結果，被發現Pixel 4a預計將有兩款，針對是否支援5G採用不同的處理器。

Google向來有沿用魚類名稱作為手機開發代號的習慣，XDA論壇近期透過挖掘代碼發現，有三款開發中的產品分別是Sunfish、Redfin 以及 Bramble，被認為是正在開發中的Pixel 4a。Sunfish採用sm7150平台，也就是正式名稱為Snapdragon 730的處理器，僅支援4G；Redfin則是採用sm7250，也就是高通Snapdragon 765處理器的機種，這是一款支援5G的晶片，看起來是一款富士康ODM機種；另外，Bramble也是採用了Snapdragon 765處理器，不過沒有更多相關訊息。

換言之對應不同市場，Pixel 4a可能會推出僅支援4G以及支援5G的版本。XDA論壇認為開發代號為Sunfish的，將會是僅支援4G的Pixel 4a；而Redfin 或是Bramble則是支援5G的Pixel 4a XL。關於Pixel 4a系列，先前有YouTuber爆料指出，因為Pixel 3a XL大螢幕與主流手機市場較為重疊，反倒是小螢幕的Pixel 3a表現較好，所以今年Google可能不推Pixel 4a XL，僅推出螢幕較小的款式。但是否成真，仍要看Google後續的決策才能作數。

(中時電子報)