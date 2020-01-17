六年級學生潘品勳說，從茶藝這門課程讓他學習到做任何事，只要有心其實都不難。（林雅惠攝）

全國唯一的小茶師技能檢定就在高雄市六龜區的新發國小，師生們備妥茶席，展開學期成果小茶師技能檢定，首重「禮」與「藝」，從嚴謹的泡茶工序，展現出茶藝之美，拿下「新發小茶師」的殊榮。

此次小茶師檢定使用的木製茶席，是知名木藝大師曾省三所打造，所用木材為台灣杉原木，新發國小學生擔任起小茶師，在嚴謹的泡茶工序裡，展現出茶藝之美–「禮」與「藝」，呈現在茶藝老師的面前。

全校近8成共20名學生參加小茶師檢定，僅2人未通過測驗，六年級學生謝仲澤說，茶是家鄉的在地產業，很開心能拿到小茶師證書，成為推動與傳承文化的一員。

另名六年級學生潘品勳說，這次參加小茶師檢定難免有些緊張，但當茶席坐定後，就能把平時所學的泡茶方法和姿勢做到自我要求的標準，從茶藝這門課程讓他學習到做任何事，只要有心其實都不難。

新發國小校長李建德說，學校透過茶藝課程讓學生品德涵養，「小茶師檢定」除了驗收學生學習成效外，也讓學生認識家鄉文化並習得專業技能，更有助於學生未來踏入社會後的人際交往。

新發國小家長會長曾志平肯定學校對學生學習的用心和推動茶藝課程的投入，期待學校持續舉辦小茶師檢定，為社會孕育更多傑出優秀的小小茶師。

(中時 )