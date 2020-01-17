樹德科大行銷管理系業師王思婷同時也是該校傑出校友，以創辦之「報囍囉創意婚禮」，結合傳統技藝製香工法，策劃出台灣婚俗的過程及主題婚禮的創意展現，一舉拿下中國國家級大賽「2020第十六屆中國婚禮職業技能6D全息婚禮展演大賽」婚禮策劃金像獎。

王思婷提起母校的提攜，在大學時期就讀樹德科大行銷管理系，經由系上師長計畫性培育練就厚實的企劃基底，行銷力十足，充分運用在婚禮企劃中，讓婚禮不落窠臼，在一片婚禮產業低落的競爭下，創造出自己的藍海策略。

此次參賽，王思婷發揮婚禮公司高效能的企劃能力，僅花3天時間策劃，與台灣婚俗文化發展協會的專業婚禮人共同協力，包含婚俗專家、婚禮錄影、婚禮主持人等，打造堪稱台灣新中式婚禮的典範。

樹科大行銷系老師黃慶源談及得意門生王思婷時，一直稱讚其在大學時期的傑出表現，不僅是各項競賽常勝軍，還榮獲時報金犢獎銅犢的肯定，其對未來目標明確，在大三即開始專注婚禮主持，現在已是台灣婚禮主持界的A咖一姐地位，結婚旺季可謂一鳴難求。

學校該系主任楊晴安以此傑出校友王思婷為榮，也特聘她擔任「自我行銷與表達技巧」、「文案寫作技巧」課程業師。

(中時 )