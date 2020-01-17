台中市觀旅局為台灣燈會舉辦業者說明會，近百位業者響應參加，搶搭燈會熱潮推出套裝遊程，目前有6家大型旅行業者推出33條燈會遊程。（盧金足攝）

來台中看2020台灣燈會有不同的玩法！台中市觀旅局攜手產官學總動員，拚台灣燈會觀光，17日公開學子創意遊程公開，觀光業者也推出燈會專屬優惠，旅行業者規畫台灣燈會一日遊與33條燈會遊程，讓國內外遊客體驗台中的魅力。

台中市政府觀光旅遊局舉辦2020台灣燈會遊程競賽，各大專院校參與踴躍，吸引十多組隊伍同場較勁，展現台中觀光魅力。

首獎由僑光科技大學以樂齡族群為目標客群提出的「愛您所選．選您所愛」榮獲；優選由弘光科技大學及嶺東科技大學結合自然與人文風情的「最體驗！燈我所望在台中」獲得，優勝隊伍將與旅行社合作推出遊程。

舉辦頒獎典禮與觀光推介記者會，由觀旅局長林筱淇出席頒發獎狀及獎金三萬元予獲首獎的僑光科技大學團隊，台中旅宿、旅行業者及觀光相關公協會皆到現場共襄盛舉。

林筱淇表示，台中市觀光資源豐富，歷史人文、自然景觀、購物等各主題旅遊滿足旅客需求，為響應燈會，觀旅局今年初於北部舉辦業者說明會，近百位業者響應參加，紛紛搶搭燈會熱潮推出套裝遊程，目前有6家大型旅行業者推出33條燈會遊程。

市府與台中市國際觀光發展協會及各家公協會推出燈會專屬限定好康，超過百家在地業者祭出各項優惠方案，如旅宿平日最低5折起、特定店家伴手禮燈會期間9折、特定文創店家贈送免費體驗及手作課程、園區導覽等，要讓國內外遊客體驗台中的魅力。

觀旅局推出文心森林公園副展區遊程加碼活動，民眾只要參團至副展區賞燈，即可領取限量燈籠造型茶餅。雄獅旅遊、東南旅行社、可樂旅遊、易遊網等業者也接連推出燈會遊程商品、搶占商機。

(中時 )