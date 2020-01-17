年關將至，許多父母規劃過年時開車載孩童出遊，新北市政府消保官針對兒童安全座椅進行抽查，市售的37件兒童安全座椅有6件不合格，其中有3件無商品安全標章，另3件則是標示不完全，消保官今日公布檢驗結果，表列不合格廠商，提醒民眾購買前特別小心。

消保官針對百貨公司、大賣場、網路等市售商品進行安全調查，抽查37件兒童安全汽車座椅，發現從臉書購買由大陸生產製造的商品違規情形嚴重，包括貝蒂樂、太空甲和西洣特兒童安全座椅，標示不全且沒有商品檢驗合格證明，嚴重影響幼童搭乘汽車安全。

另外，台灣廠家好萊兒公司生產的通用型車用兒童保護裝置、車用兒童保護裝置，以及康貝公司生產的幼童用座椅也不符合標準，未完整標示製造商或生產商電話，均在限期內改善。

消保官呼籲，中央政府因從源頭檢驗，避免不合格商品經臉書等非正規管道進入台灣市場，也提醒消費者不要貪小便宜，隨便從臉書或不知名賣場選購未經檢驗合格的兒童安全座椅，若遇消費糾紛，可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。

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(中時電子報)