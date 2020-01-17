17日學測首日登場，考場秩序方面，仍有粗心考生未關手機至少29件、未帶證件至少171件，大考中心呼籲考生務必注意，以免冤枉失分；另外中部考場有1位考生攜卷出場，可能直接零分，不過大考中心表示還是會提報到考試委員會會議討論。

大考中心處長舒琮慧表示，學測首日發現手機未關機，英文考試時17件、國文考試時12件。由於手機未關機扣3級分，扣得非常重，因為單科總分也才15級分，且如果下一節再犯，會一直扣下去。舒琮慧說，大考中心不斷呼籲考生不要帶手機，免得影響別人也影響自己。

必須提醒的是，手機未關機指的是未完全關機，轉為飛航模式或是關靜音都不算完全關機。

大考中心主任張茂桂補充，過去台灣只認為考試帶手機就像去參加音樂會帶手機一樣，若手機響起會影響別人，沒禮貌；但是禁止帶手機赴試其實還有避免高科技作弊的考量，在國外罰得更重，就是取消考試資格。他表示，其實大部分高三考生都已經考過英聽，都知道手機相關規定，希望考生要注意。

另外第一科英文考試時發生一件重大違規。中部考場一位考生在可以離場時（已考滿1小時）把試題帶出試場一名中部考場的考生，在可以離場時將試卷攜出考場，依照大考中心違規處理辦法21條，這屬於重大違規，要扣減全部成績，不過大考中心表示會提報到2月18日考試委員會會議討論，再決議如何扣分。

(旺報 )