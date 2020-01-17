陳信宏（左）透過畫筆，搭配文學博士古佳峻書寫短文，帶領民眾認識不一樣的屏東。（林和生攝）

近幾年屏東的驕傲聲名遠播，但其實在百年之前，這座阿緱城就是充滿文化紋理和建築風華的有趣城市；在地畫家陳信宏藉由畫筆讓10處文化地景重現，搭配文學博士古佳峻書寫短文，期盼藉由層疊消逝與存在的記憶和現實，帶領民眾認識不一樣的屏東。

「街區要畫下來、回憶要寫出來」，《穿越阿緱－在街區與回憶之間》新書繪者陳信宏，長期致力老建築速寫的他說，於日治時期成長的父親，在自己年幼時總會口述帶著他眺望舊時人聲鼎沸的末廣町，雖然如今市街已從日式木造飛官宿舍，改正成新式水泥樓厝，但這樣新舊建築交錯的城市風貌，深深吸引著他。

陳信宏親筆10張圖繪，帶著讀者穿越時空、回到街區，以各種視角重新認識屏東這座城內的小城地景。

以文字輔佐的古佳峻則提到，這繪冊最有趣的地方就是今昔對照，讀者可以按圖索驥，從這10個現今在屏東市內的據點，穿越時空回到當年阿緱城「1895至1945」間的美好時光，建構自己與阿緱城相遇的故事。

古佳峻表示，繪冊自車站出發，沿著蕃仔埔溪，也就是現在的萬年溪，回到薈萃人文的阿猴街，看看這過去浪漫且摩登南國城市，他還打趣地將書本比喻作阿緱藏寶圖，未來打算規畫遊程，帶著在地居民或旅人，重新領略這裡的城市之美。

(中時 )