喜迎金鼠新年，佛光山藏經樓特別以「歡喜自在」為題，於春節期間舉辦「美．藏在鏡頭裡」創作競賽，計有手機微電影、攝影、繪畫三項大賽，歡迎民眾參與。

有佛光山「法寶」之譽的藏經樓，無論是建築物、自然景觀，或館藏的書法、藝術品，在在美不勝收，獲得各界高度評價，因而精心安排民眾今年在走春攬勝之餘，可以透過手機､ 相機和畫筆，盡收藏經樓的全方位美景，再化為創作品一較高下。

藏經樓新春期間的歡樂之美、祥和之美、智慧之美……諸般美景，等著您和親友自在捕捉，三項大賽都備有高額獎金和豐厚獎額，讓優勝者新年添喜，手機微電影大賽第一名獎金新台幣5萬元；攝影大賽第一名獎金3萬元；繪畫大賽分為社會組､青少年組､兒童組，第一名獎金各為20000､15000､8000元。

活動日期：2020年1月25日至2020年2月22日止，收件期間：2020年1月25日至3月21日止。了解活動詳情，請上網 https：／／fgsdharma.org／blog-post／beautyliesinthelens／

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