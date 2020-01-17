竹塘鄉公所51歲莊姓技士於2015年8月蘇迪勒颱風農損勘災，遭56歲劉姓農民詐領41萬9769元救助金，彰化地檢署依圖利、不實登載公文書起訴，一審莊男遭判5年2月、褫奪公權1年，上訴二審後翻案，無罪定讞；劉男犯詐欺取財罪，原判處6月，二審改判3月徒刑，可易科罰金。

根據判決書，曾任竹塘鄉代會第16、17屆副主席的劉男，以兒子名義長期租用水利署第四河川局所屬7筆濁水溪河川公地，蘇迪勒來襲時尚未整地完成、仍是一片荒蕪空地，劉男卻以種香瓜受損為由向竹塘公所申請災損救助。

莊男受竹塘公所指派前往勘查，誤認整地後的河川地受有農損達25％至50％，使彰化縣政府、農委會承辦人員陷於錯誤而撥款；事後檢調獲報，劉男無實際更種行為卻領到補助，全案爆發，莊男也因案遭收押4個月。

二審法官認為，莊男與劉姓農民固屬舊識，關係並非熟稔，且未曾自劉姓農民收受任何好處，無圖利的動機與必要性，況且莊員確有實際前往各該申報災損土地勘查，逐筆判斷各該土地概略損失比率，因疏失誤認確有受災，且屬因劉姓農民之詐欺而陷於錯誤，無法證明圖利之主觀犯意，因此改判無罪；劉男溢領款項已於108年10月全數追回。

得知判決結果且檢察官不再上訴，莊男鬆了一口氣，低調不願受訪，僅透過同仁表示感謝法官還他清白；與莊男共事多年的前農業課同事指，多數農民都是辛勤努力，但此案凸顯少數農民心存僥倖，搶發災難財，讓基層公務員面對官司訴訟糾紛與風險，希望相關主管機關導入更多科技執法技術，或相關配套機制，讓第一線農災勘查人員執行業務有更多保障。

(中時 )