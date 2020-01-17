彰化市有共融式遊戲場了！彰化市公所花費840萬元將彰化市兒童公園大改造，有種向上攀爬式與滑梯的遊戲城堡等，小朋友玩得樂極了。（吳敏菁攝）

彰化市誕生首座共融式遊戲場了！彰化市公所花費840萬元將彰化市兒童公園大改造。（吳敏菁攝）

彰化市有共融式遊戲場了！彰化市公所花費840萬元將彰化市兒童公園大改造，有鳥巢式鞦韆、各種向上攀爬式與滑梯的遊戲城堡、結合繩橋、不同類型森林旋轉盤、旋轉杯、旋轉椅，18日開放體驗，小朋友都玩瘋了，一起探索新奇的樂趣，玩得不想回家。

這座共融式「彰化市兒童公園遊戲場改善工程」，歷經1年施工，17日啟用，市長林世賢市長偕同市立幼兒園和悅恩幼兒園近200位小朋友一起體驗，開心多了處安心「放電」的遊樂場所！

林世賢表示這，兒童公園設置於彰化市中心人口稠密區，周邊有民生國小、大成國小、中山國小和幼兒園等，公園的面積為5100平方公尺，改善面積2400平方公尺。

林世賢強調，從規劃、設計到施工，都嚴格依據「兒童遊戲場設施安全管理規範」，相關設施包括：各種不同向上攀爬方式與快速滑梯的遊戲城堡、攀爬網溜滑梯、各種不同類型的旋轉設施如森林旋轉盤、旋轉杯、旋轉椅。

另外，還有可讓小孩單獨使用的包覆式鞦韆、親子同樂的親子型鞦韆、讓小朋友到大朋友各年齡層都可以使用鳥巢式鞦韆，以及小朋友們最愛的兒童玩沙池等，提供不同的體驗，也讓父母親與小朋友們共同使用遊戲設施。

林世賢表示，這是彰化市首座共融式遊戲場，未來市公所會依據父母及小朋友們體驗意見，探討是否尚有不足之處，持續進行最完整的改善。

(中時 )