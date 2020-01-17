龍巖17日表示，多年來，集團始終秉持著專業、誠信和慈悲的理念，懷抱深耕在地、公益行善的初衷，不僅經常主動參與各重大社會事件之義舉，更長期落實地方回饋，除了在地採購與就業、公益團體合作外，並年年捐助法會物資和水果禮盒給各陵園所在地區的公所，由公所代為發放給低收入家庭與弱勢關懷服務據點。

此外龍巖表示，集團也積極鼓勵同仁與夥伴們主動參與社會公益活動，將扶助弱勢的心意化為實際行動。

龍巖表示，新北市三芝區的「白沙安樂園」是奠定龍巖生命產業發展的重要基地，因此龍巖對於三芝的各項公益回饋早已行之多年，長期挹注資源幫助當地小學教育與社區巴士，每一年平均捐贈的水果和乾糧禮盒約達3,000份，並連續10年贊助新北市三芝慈善協會推動在地關懷。

龍巖上周末與該協會一同於三芝八仙宮舉辦「歲末年終愛心公益活動」，共同召集二十多位志工到場協助發放年節紅包、白米、醬油、米粉、麵條等物資，三芝衛生所也出動了X光巡迴車，提供免費服務，照顧當地長者與低收入戶家庭，期望在歲末年終之際，大家都能一起健康過個好年。

龍巖自許成為企業社會公民之典範，2001年即成立「龍巖社會福利慈善基金會」，專心致力於社會公益，長期推動「義助殮葬」服務，協助獨居老人、清寒弱勢族群圓滿身後事宜，全省服務件數逐年增加，累計已達千餘件。

龍巖表示，迄今已深耕台灣數十年，服務據點遍及全省各地，生命產業本質與人文關懷與愛的傳遞息息相關，因此更期望能成為「愛的平台」，與各界夥伴攜手合作，不間斷地把愛分享出去，為社會挹注更多的溫暖與感動。

(工商 )