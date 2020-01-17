亞太電信看準新興科技帶來的數位商機，透過跨界合作方式，推動多元智慧應用，今日正式宣布與新創公司JARVISH酷設工坊合作，瞄準全台1500萬名機車族市場，推出3款中高階智慧安全帽，搭配「壹網打勁」方案，月付396元起，即可輕鬆將萬元智慧安全帽帶回家，即日起於亞太電信全台實體門市正式開賣，提供消費者嶄新的智慧騎乘體驗。

亞太電信表示，近年積極透過異業合作，推出多元商品專案，讓消費者在申辦資費，享有電信業者提供的專案補貼款之餘，能擁有更多元的選擇，推動至今，非手機的商品綁約專案申辦量占所有專案的3成。

JARVISH酷設工坊表示，台灣為機車密度世界最高的國家，有高達1500萬機車族，瞄準廣大市場與消費者需求，透過IoT、AI技術，整合軟硬體，打造機車安全帽連網平台，推出「智慧安全帽」裝置，機車族「動口不動手」就能聲控接電話、聽音樂、聽導航、直播沿途風景，讓騎乘變得更安全且智慧化，降低騎士低頭滑手機的危險，也不用再停車查看手機地圖、擔心漏接電話。

JARVISH智慧安全帽，以簡單的語音指令，即可操控騎乘時所需的各項功能，如接電話、聽音樂、導航指引、操作錄影及拍照等；在臉書上可即時直播，分享騎乘時的沿途美麗風景；智慧尾燈提升夜間行車安全；行車紀錄器協助紀錄公共安全事件。

(時報資訊)