元大金(2885)旗下元大人壽獲中華信評將長期保險公司財務實力評等與發行體信用評等由「twA+」調升為「twAA」；評等展望為「穩定」。

中華信評認為，元大人壽對元大金的策略重要性已經增強，而且中華信評對元大人壽在元大金控旗下的集團地位看法，已由之前的高度策略性成員成為目前的核心集團成員。另外，元大人壽自2014年加入元大金控集團以來，其與元大金控集團其他成員間的整合與跨售程度已經有所增強，而且除了證券相關業務與銀行業務之外，元大金控集團有意在中長期內將元大人壽發展成為該金控集團的第三大獲利引擎。

中華信評預期，元大人壽應可繼續維持強健的自我掌控銷售通路占比，並逐步拓展該公司的保障型保單商品。中華信評評估認為，就元大金控集團預定對元大人壽進行的注資計畫來看，元大人壽的資本水準在未來的一至二年期間應可維持在中華信評認定的普通等級。此外，中華信評也認為，元大人壽應能對其投資組合維持審慎的風險控管，並維持固定收益投資部位良好的分散性與令人滿意的信用品質。

元大人壽自2016年起即強調保險商品應回歸保障本質，聚焦於保障型與高齡化商品，開發符合國人退休生活、醫療、照護需求的保障型商品，輔以系統優化及拓展合作通路與服務據點，持續布建完整商品線。公司指出，在永續經營的企業核心價值帶領下，審慎的風險管控以利穩健發展，著重於商品開發能力，對抗長壽風險所帶來的衝擊。

(時報資訊)