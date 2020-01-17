本刊記者挑了平日下午，前往位於台中市東興路、黎龍興經營的「名威珠寶」。一踏進高朋滿座的店裡，就聽到一名中年婦女正對著身穿紫衫、身材不高的黎龍興說：「唉喲！你今天難得在店裡被我堵到，再算便宜一點啦！」話還沒說完，又有顧客進門，從包包內掏出30幾萬元的現金，交付翡翠墜飾的訂金。

黎龍興一邊領著本刊記者到辦公室，一邊笑說：「其實台灣的大環境正在往下走，來鑑定珠寶的人數，只剩3、4年前的一半！」

多時間都在教課或錄節目的黎龍興，只要一出現在店裡，客人必定熱烈歡迎。（圖／黃威彬攝）

在珠寶業裡，鑑定師究竟扮演什麼角色？「鑑定證照不是必要條件，但可作為珠寶業者成長的見證，消費者會認為你的知識足夠，交易比較安全。」黎龍興的鑑定師資格，就是從全球最早的珠寶學校「美國寶石學院GlA」（Gemological Institute of America）取得。

小學時的黎龍興，就讀台中師院附小，同儕都是有錢人的小孩，自己的父親只是老師，讓他覺得處處不如人，也不愛念書，後來考上不感興趣的樹德工專電機科。提起年少時光，黎龍興十分感慨：「讀書青菜（隨便）念，因為個頭矮小，當兵時被分在『地虎連』，和朋友出去聯誼，也被笑是不會念書的『工專臉』，找工作面試時，聽到『大學畢業的才能留下來』，我只好默默離開，心裡很難受。」

雖然身高和家境，讓黎龍興從小就感到自卑，但他並未喪志，「父親教書很忙，為了補貼家計，就在家裡養狗配種，全盛時期有29隻狗，看父親這麼努力，我學到用錢要有概念。」黎龍興承襲父親的認真務實，更視父親為生命中的第一個貴人。

(中時電子報)