兆利(3548)搶攻折疊式手機，傳已躋身為大陸手機品牌廠供應商，順利的話，下半年可以出貨，不過對今年業績有多少貢獻？兆利認為，仍須視客戶量產是否順利及銷售狀況而定，由於中美貿易戰達成第一階段協議，今年第1季無去年同期提前拉貨效應，兆利預估，今年第1季將較去年同期衰退。

兆利過去產品以NB、Monitor軸承為主，三星及華為先後推出折疊式手機，美系大廠亦推出雙螢幕NB，新應用為軸承產業帶來新商機，近兩年努力分散客戶及產品的兆利看好折疊式手機及雙螢幕前景，成立專屬團隊投入研發，經過近兩年的努力，傳已躋身為大陸手機品牌廠供應商，順利的話，今年下半年可以正式出貨。

儘管折疊式手機可望自下半年開始貢獻業績，但兆利認為，折疊式手機今年業績貢獻有多大仍待觀察，須視客戶量產是否順利及銷售狀況而定。

除折疊式手機，兆利亦與客戶開發雙螢幕NB，新產品佈局亦可望在今年顯現。

為因應折疊式手機及雙螢幕NB訂單需求，兆利在2019年花6億多元買一棟廠房，並計畫跟隨客戶在泰國及越南設廠，預估2019年及2020年資本支出將超過10億元；此外，兆利亦計畫在今年增設一支燒結爐，預計今年第2季到第3季加入，加上原有的7支爐，屆時將有8支爐，以因應客戶需求。

由於折疊式手機自下半年開始貢獻業績，而上半年為PC及NB傳統淡季，今年第1季又無去年同期提前拉貨效應，兆利預估，今年第1季將較去年同期衰退。

不過隨著新產品及新產能挹注，兆利樂觀看待今年營運，兆利董事長劉光華表示，今年會比去年好，全年營收成長幅度將優於去年。

(時報資訊)