109大學學測第一天最後一科考科為社會，考生多認為，這次考題難易適中，且時事題不多，比在校模擬考還要簡單，收卷鈴聲響畢前，已可見許多學生繳卷離場。

萬芳高中魏姓考生表示，他是自然組的學生，同樣有報名社會科考試，而今年社會考題難易度適中，且時事題不多，不過在歷史題方面，感覺台灣史比例高，閱讀題目多以文言文闡述題目。

魏姓考生並提到，這次社會科有一題出題很有趣，就是考到萬丹紅豆的由來，題目並問到原住民時期的精緻農業等，呈現出題跨領域，同時具備歷史與地理的特色。

松山高中王姓考生說，今年題型簡單，答題很順利，整份考試中，其中地圖題比例偏高，有考到中古世紀地圖等，考題靈活，平時需要多閱讀，才能在考試時發揮理解能力。

南湖高中劉同學認為，這次的社會考題，與前一兩年相比較為簡單，雖有幾題較難，但作答狀況仍算順暢。不過今年的時事題少，並未有特別偏重時事的題目出現。

(旺報 )